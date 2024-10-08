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Ученый МФТИ рассказал применяют ли сейчас достижения нобелиатов по физике

Физик МФТИ Панов: нейросети, за которые дали Нобеля, широко не используются

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В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Таким образом Нобелевский комитет хотел отметить работы в области математики, рассказал «Газете.Ru» директор центра когнитивного моделирования МФТИ и директор лаборатории Института AIRI Александр Панов.

«Сейчас очень большое внимание уделяется искусственному интеллекту. Есть серьезные научные достижения в этой области, их, конечно, хочется отметить. Однако нобелевскую премию по математике, как мы знаем, не присуждают, поэтому достижения в этой области пытаются привязать к другим наукам, — в этом случае к физике. Поэтому сегодня наградили авторов тех моделей, которые при работе полагаются на физические принципы, несмотря на то, что есть более успешные разработки в обучении сетей, но не связанные с физикой», – отметил Панов.

Разработки Хопфилда и Хинтона основаны на принципе минимизации энергии. По словам Панова, лауреаты доказали, что компьютерное обучение и память тесно связаны с фундаментальным физическим понятием энергии.

Однако ни первая, ни вторая нейросети сейчас активно не применяются, их используют только для решения специфичных задач.

«Машина Больцмана и сеть Хопфилда на самом деле сейчас не очень активно используются. Они не то чтобы устаревшие, но они пока не показывают самые лучшие результаты на классических задачах, их не применяют ни в больших языковых моделях (ChatGPT, GigaChat), ни в распознавании изображений », – рассказал Панов.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

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