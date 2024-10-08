Российские ученые доказали восточное происхождение культуры скифов

Международная группа археологов из России, Германии, Швейцарии и США изучила погребальные жертвенные курганы скифов, найденные на месте раскопок Туннуг 1 в Туве. Сделанные учеными открытия указывают, что культура скифов зародилась далеко на востоке. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Скифы были кочевым народом евразийских степей, мигрировавшим из Центральной Азии в Понтийскую степь на территории современной юго-западной России и Украины, но их точное происхождение оставалось неясным.

Чтобы отследить неуловимые истоки скифов, группа исследователи обследовала один из самых ранних образцов из кургана Туннуг 1 конца девятого века до н. э.

В захоронении обнаружили фрагментированные останки по меньшей мере одного человека и 18 лошадей, что позволяет предположить, что они были принесены в жертву в честь знатного человека, погребенного там же.

Кости нашли вместе с артефактами в скифском анималистическом стиле и конным снаряжением. Это указывает на то, что захоронение служит ранним примером погребальных ритуалов поздних скифов, описанных в классических текстах за тысячи километров к западу.

Наличие захоронений в «скифском стиле» на востоке, вплоть до Тувы, позволяет предположить, что истоки скифской культуры, которые так долго были окутаны безвестностью, лежат по другую сторону евразийской степи, что подчеркивает мобильность ранних конных культур, отметили ученые.

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