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Лечение рака груди ускоряет старение, выяснили ученые

JNCI: лечение рака груди повреждает ДНК и ускоряет биологическое старение

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Ученые из Комплексного онкологического центра при Калифорнийском Университете (США) установили, что традиционные методы лечения рака молочной железы могут ускорить процесс биологического старения и усилить воспаление в организме. Результаты исследования опубликованы в Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

В исследовании приняли участие женщины с раком молочной железы в анамнезе. Ученые собрали у испытуемых образцы крови для лабораторного анализа и выяснили, какой метод лечения заболевания использовался.

Результаты показали, что традиционные способы лечения (такие как хирургическое удаление опухоли, лучевая и химиотерапия) были связаны с более высоким уровнем маркеров клеточного старения в крови женщин. После терапии рака молочной железы у испытуемых наблюдалось большее число повреждений ДНК, усиленное воспаление в организме и ускоренное клеточное старение.

Ученые также выявили увеличение экспрессии генов, связанных с биологическим старением, у всех женщин, независимо от вида терапии.

Исследователи планируют продолжить работу, чтобы определить, могут ли обнаруженные сигналы старения оказывать долгосрочное влияние на биологический возраст пациенток. Также ученые попытаются выяснить, можно ли «сгладить» ущерб от терапии здоровым образом жизни.

Ранее ученые научились определять биологический возраст человека по клеткам за щекой.

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