Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник ESA для изучения возможности перехвата астероидов

7 октября ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник, предназначенный для изучения возможностей перехвата астероидов. Об этом сообщает ресурс spacenews.com.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Целью миссии принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA) спутника Hera является исследование возможного кинетического удара по приближающемуся к Земле астероиду.

7 октября сообщалось, что NASA и SpaceX решили отложить запуск космического аппарата Europa Clipper, намеченный на 10 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон».

25 сентября сообщалось, что SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 20 спутников системы широкополосного доступа в интернет Starlink.

Ранее Трамп в присутствии Маска пообещал высадку на Марс.