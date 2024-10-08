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Ученые получили обнадеживающие данные о рое астероидов «Судного дня»

AAS: облако опасных для Земли астероидов оказалось меньше, чем ожидалось

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Depositphotos

Американские астрономы из Университета штата Мэриленд выяснили, что дрейфующая вблизи Земли группа астероидов под названием рой Таурид несет меньше угрозы для нашей планеты, чем считалось ранее. Результаты исследования представили на ежегодном собрании Американского астрономического сообщества (AAS).

Тауриды считаются фрагментами большой кометы Энке. Их можно наблюдать с Земли в октябре и ноябре. По мнению некоторых ученых, облако обломков может скрывать опасные астероиды размером от одного до 100 километров, способные упасть на Землю. Из-за этого Тауриды получили мрачное прозвище «рой Судного дня».

В новом исследовании команда использовала телескоп Zwicky Transient Facility (ZTF) для наблюдения за космическим потоком во время его приближения к нашей планете.

По словам астрономов, риск столкновения с астероидом из роя Тауридов оказался намного ниже первоначальных предположений. Они отметили, что родительский объект облака, вероятно, был не более 10 километров в диаметре и, следовательно, не мог создать фрагменты в 10 раз больше самого себя.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи призвали не терять бдительности и совершенствовать систему раннего обнаружения астероидов.

Ранее ученые выяснили, что космический ядерный взрыв может отклонить от Земли опасный астероид.

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