Луна не помешает наблюдению пика метеорного потока Дракониды

Луна не помешает наблюдать пик метеорного потока Дракониды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Луна в этот день находится вблизи фазы первой четверти, которую примет 10 октября», — говорится в сообщении.

В пресс-службе планетария обратили внимание, что Луна скроется за горизонтом после 18:30 мск, примерно через час после захода Солнца, и не помешает наблюдению во время звездопада.

Накануне стало известно, что метеорный поток Дракониды достигнет пика активности в ночь на среду, 9 октября. Число «падающих звезд» в это время может достигать 15 в час.

6 октября астрономы напомнили, что созвездие Дракона можно найти над ковшом Большой Медведицы и узнать по зигзагообразному «хвосту». Минувший вечер был особенно благоприятен для наблюдения за звездопадом из-за растущей фазы Луны.

Ранее жители Земли могли наблюдать комету C/2023 A3, приблизившуюся к нашему миру впервые за 80 тыс. лет.