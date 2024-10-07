В NASA оценили влияние ядерного взрыва в космосе

Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, заявил глава NASA Билл Нельсон. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в случае ядерного взрыва в космосе спутники перестанут передавать информацию, ведь устройства не защищены от подобного типа радиационного воздействия.

Нельсон отметил, что шесть ядерных взрывов в космосе полностью уничтожат передачу информации для всех на Земле.

В мае нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве.

В проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год утверждается, что профильный комитет палаты представителей обеспокоен недавними сообщениями о новом российском оружии. Это оружие якобы будет размещено в космосе и с помощью ядерного взрыва сможет уничтожить американские орбитальные спутники.

До этого министерство иностранных дел Китая призвало США прекратить распространять ложные заявления о действиях Пекина и наращивать вооружение Вашингтона в космосе.

Ранее физики выяснили, можно ли защитить Землю от астероидов ядерным оружием.