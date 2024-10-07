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Ученые выяснили, сколько новых звезд появляется во Вселенной каждую секунду

NatAstro: каждый миг в обозримом космосе рождается около 3 тыс. звезд

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NASA/JPL-Caltech

Международная группа астрономов из США, Германии и Франции раскрыла, каким образом газопылевые диски вокруг молодых звезд поддерживают развитие светила и помогают создавать планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Команда собрала наблюдения за четырьмя системами с протопланетными дисками. Анализ данных показал, как могла выглядеть наша Солнечная система во времена своего образования около 4,6 млрд лет назад.

Ученые подсчитали, что в обозримой части космоса каждую в секунду образуется 3 тыс. новых звезд. В своем «младенчестве» эти объекты называются протозвездами.

Со временем газопылевой «кокон» вокруг новорожденной звезды сплющивается и передает светилу достаточно массы, чтобы запустить процесс синтеза водорода в гелий.

До недавнего времени ученые не знали, каким образом газопылевая масса подпитывает звезду, поскольку для этого вращающийся протопланетный диск должен был потерять свой угловой момент.

В новой работе ученые выяснили, что диск лишается инерции из-за сильных космических «ветров», вызванных магнетизмом. Эти турбулентные процессы вытягивают газ с поверхности диска, унося угловой момент.

Ранее астрономы выяснили, каким образом в протопланетных дисках появляются газовые гиганты из частиц в 1 мм.

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