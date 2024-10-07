Нобелевский лауреат Гэри Равкан сравнил новость о своей победе с землетрясением

Американский ученый Гэри Равкан заявил, что информация о присуждении ему и его коллеге Виктору Амбросу Нобелевской премии по медицине за открытие микроРНК шокировала его подобно стихийному бедствию. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информагентство Agence France-Presse (AFP).

«Это большое дело. Это землетрясение!» — сказал 72-летний профессор в телефонной беседе с журналистами.

По словам Равкана, ранним утром 7 октября его разбудил звонок из комитета по присуждению Нобелевской премии в Стокгольме.

Гэри Равкан добавил, что после этого в его доме началась суета, которая привела в замешательство его собаку.

Ученый добавил, что с нетерпением ждет возможности посетить Нобелевскую церемонию в Стокгольме 10 декабря, где лауреаты получат свои награды из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Равкан добавил, что уже бывал на этом мероприятии несколько раз в качестве зрителя.

«Будет вечеринка. Вы, наверно, думаете, что ученые не похожи на тусовщиков, но мы на самом деле такие», — признался исследователь.

Другой лауреат Нобелевской премии по медицине Виктор Амброс узнал о присуждении ему награды от журналистов, которые дозвонились до ученого раньше представителей комитета.

«Ух ты, это невероятно! Я этого не знал. Замечательно!» — сказал Амброс репортерам.

Амброс и Равкан открыли микроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, играющих ключевую роль в регуляции генов. Этот механизм дает каждой клетке организма соответствующие инструкции. Нарушение регуляции может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак или диабет.

Ранее российские ученые назвали примеры работы микроРНК в организме.