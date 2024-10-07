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Наличие братьев и сестер влияет на сексуальную ориентацию мужчин, выяснили ученые

NPR: наличие старшего брата повышает вероятность гомосексуальности на 10%

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Freepik

Ученые из Мельбурнского университета в Австралии установили, что у мужчин со старшими братьями или сестрами повышается вероятность гомосексуальности. Об этом сообщается на сайте NPR (National Public Radio).

К таким выводам исследователи пришли после проведения анализа данных о семье и сексуальной ориентации 200 тысяч жителей Великобритании. Результаты показали, что наличие старшего брата повышает вероятность проявления гомосексуальности на 10%, а старшей сестры — на 5%. Гомосексуальность также с наибольшей вероятностью формируется у мужчин с тремя старшими братьями.

Отмечается, что аналогичная корреляция не была установлена для испытуемых женского пола. Наличие братьев и сестер также никак не влияло на вероятность проявления бисексуальности.

Ученые подчеркнули, что большинство людей с несколькими старшими братьями все равно будут гетеросексуальными. Чтобы лучше изучить механизмы, лежащие в основе взаимосвязи между семьей и сексуальной ориентацией, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, как гены влияют на гомосексуальность.

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