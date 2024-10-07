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Яйца снижают риск развития деменции, подтвердили ученые

Nutrients: ежедневное употребление яиц может снизить риск деменции

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Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Вулверхэмптона и Королевского колледжа Лондона установили, что риск развития деменции значительно снижался при регулярном употреблении яиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные 466 добровольцев старше 50 лет, у половины из которых была диагностирована деменция. Исследователи детально изучили информацию о здоровье, образе жизни и демографических данных этих людей, уделяя особое внимание тому, как часто они употребляли яйца.

Результаты показали, что среди участников с деменцией ежедневное потребление яиц встречалось реже, чем в контрольной группе. Лишь 28,3% страдающих этим заболеванием испытуемых ели яйца ежедневно. В здоровой контрольной группе этот показатель составил 41,6%.

Также было обнаружено, что регулярное употребление яиц связано со значительным уменьшением риска развития деменции. У людей, которые ели яйца только раз в месяц, вероятность возникновения деменции была в 4,3 раза выше по сравнению с теми, кто ел их ежедневно. При еженедельном употреблении яиц риск оставался повышенным на 76%.

Слишком активное потребление яиц не давало дополнительных преимуществ: у участников, которые ели яйца два и более раз в день, ученые не отметили заметного снижения риска деменции.

Ранее была названа диета, которая не помогает продлить жизнь пожилым.

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