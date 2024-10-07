В России назвали самые достойные Нобелевской премии научные исследования

Российские ученые назвали исследования, которые, на их взгляд, достойны Нобелевской премии. Об этом сообщает газета «Известия».

Директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин заявил, что награды в области медицины заслуживают авторы CAR-T-терапии, при проведении которой для лечения рака используются собственные иммунные клетки больного.

Заведующий кафедрой теоретической ядерной физики НИЯУ МИФИ Сергей Попруженко высказался за присуждение Нобелевской премии создателям инфляционной модели Вселенной, которая впервые позволила объяснить фундаментальные свойства мира сразу после Большого взрыва.

Научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга отметил новую методику синтеза белков с заданными свойствами, с помощью которой можно создавать вакцины и лекарства.

27 августа ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко заявил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.

Ранее временное правительство Бангладеш возглавил лауреат Нобелевской премии.