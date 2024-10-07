Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц

arXiv: исследователи заявили о существовании нового класса частиц темной материи

close
Moreno et al.

Ученые мадридского Института теоретической физики предположили, что существует новый класс частиц, известных как WIMP (слабо взаимодействующие массивные частицы). Статью на эту тему опубликовал сайт arXiv.

Исследователи выдвинули гипотезу после обнаружения антиядер в космических лучах. Предположения подтвердил эксперимент на Международной космической станции. При фиксации космических лучей обнаружилось неожиданно высокое количество антиядер, особенно антигелия. Они не могли бы возникнуть при стандартном взаимодействии. Это указывает на существование ранее неизвестных экзотических частиц, которых до этого не наблюдалось.

В конце сентября международная группа астрономов установила точное положение более 1 млн галактик в известной Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ранее ученые создали самую подробную карту Млечного Пути.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами