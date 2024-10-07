Ученые выяснили, в какое время года женщины привлекают мужчин сильнее всего

Австралийские ученые из Университета Южного Уэльса выяснили, что с приходом холодного сезона люди активизируют поиски романтических партнеров. Чаще всего это делают мужчины. Однако завязавшиеся таким образом отношения могут быть недолговечными. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Выводы специалистов основаны на данных об активности пользователей сервисов для знакомств, указывающих всплеск регистрации новых профилей в октябре и ноябре каждого года.

Кроме того, предыдущие изыскания польских исследователей показали, что суждения мужчин о женской привлекательности меняются в зависимости от сезона. Опрос 114 участников выявил тенденцию, согласно которой женщины больше всего привлекали мужчин именно в зимние месяцы.

По словам ученых, такое поведение отчасти объясняется изменением уровня тестостерона в мужском организме. Как правило, он падает в жаркую и солнечную погоду, и повышается в холодные и темные месяцы.

Кроме того, желание найти романтического партнера осенью и зимой может быть связано с тактильными потребностями. Объятия и ласковые прикосновения снижают секрецию гормона стресса кортизола и стимулируют выброс гормона любви окситоцина, помогая чувствовать себя лучше и спокойнее.

Ученые отметили, что зимние романы могут быть непрочными и приводить к разочарованию, поэтому их участникам нужно быть честными друг с другом.

Ранее исследователи выяснили, как мозг человека реагирует на разные типы любви.