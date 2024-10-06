Ученые нашли на дне Атлантики гигантский кратер от удара астероида

Международная группа ученых из Великобритании, США и Германии получила трехмерные изображения кратера Надир, расположенного на дне Атлантического океана у побережья Африки. Результаты показали, что воронка диаметром около девяти километров возникла в результате удара крупного метеорита около 66 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Ученые отметили, что диаметр оставившего кратер метеорита, вероятно, составлял 450-500 метров. Он врезался в Землю на скорости около 72 тыс. километров в час под небольшим углом.

По словам специалистов, новые данные позволили воссоздать картину первых нескольких минут после падения астероида.

Энергия взрыва расплавила горные породы и создала зону поражения, охватившую тысячи квадратных километров. Катаклизм также привел к образованию 800-метрового цунами, которое пересекло Атлантический океан.

Исследователи отметили, что кратер Надир образовался примерно в то же время, что и 180-километровый кратер Чикшулуб у берегов полуострова Юкатан в Мексике. Чикшулуб возник после столкновения Земли с 10-километровым метеоритом, что привело к глобальному вымиранию динозавров и большинства других форм жизни на Земле.

Ранее ученые раскрыли причину появления кратеров в вечной мерзлоте на Ямале.