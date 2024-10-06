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Ученые создали дешевый метод производства «бекона из пробирки»

JAFC: разработан способ культивации свиного жира на белковых каркасах из ржи

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Journal of Agricultural and Food Chemistry

Группа ученых из Национального университета Сингапура создали недорогой и масштабируемый метод выращивания свиной жировой ткани в лабораторных условиях. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Культивация животных продуктов представляет альтернативу традиционному животноводству. Развитию новой отрасли мешают значительные технологические проблемы.

Одним из ключевых препятствий для крупномасштабного внедрения таких методов остается отсутствие съедобных и функциональных каркасов. Каркасы представляют собой трехмерные материалы с микроструктурой, которая служит опорой для растущих тканей.

В новом исследовании команда выяснила, что ржаной секалин (разновидность белка-проламина, содержащегося в злаках) подходит для создания съедобных каркасов.

Ученые создали метод выщелачивания из секалина структуры с высокой пористостью и идеальной механической жесткостью для роста клеток свиного жира.

По словам специалистов, после 12 дней культивирования свиных жировых клеток выращенный бекон очень напоминал натуральное сало по внешнему виду, текстуре, вкусу и профилям жирных кислот.

Ранее исследователи объявили о прорыве в удешевлении производства культивированного мяса.

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