Ученые выясняют, кто устроил «нулевую мировую войну»

Немецкие ученые пытаются выяснить, кто устроил древнейшую битву в долине реки Толлензе. Об этом пишет РИА Новости.

Битва, в которой пали сотни человек, произошла 3200-3300 лет назад. С 2008 года в Толлензе проводятся раскопки, которые длятся по сегодняшний день. Всего было найдено 12 500 фрагментов костей, которые принадлежали 150 людям. Среди оружия были обнаружены бронзовые наконечники, деревянная палица, молот.

Археологи считают, что в битвах участвовали не менее 4000 воинов. Об участниках сражения до сих пор нет никакой информации. Палеогенетический анализ 14 человек выявил общее центрально- и североевропейское происхождение.

В сентябре текущего года в Швейцарии археологи нашли римский военный лагерь, построенный в первом веке до нашей эры. Остатки фортификаций легионеров Римской империи находятся на высоте 2200 метров в швейцарских Альпах недалеко от границы с Италией.

Ранее ученые обнаружили место битвы воинов восставшего Спартака с римской армией.