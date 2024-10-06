Ученые ускорили диагностику рака легких в 10 раз с помощью золотых нанодисков

Американские ученые из Мичиганского университета разработали метод для быстрой диагностики рака легких по анализу крови. Исследование опубликовано в научном журнале Matter.

Новый способ улавливает экзосомы — крошечные частицы, выделяемые клетками. Они переносят белки, фрагменты ДНК и РНК, важные для межклеточной коммуникации.

Экзосомы здоровых клеток передают важные сигналы по всему телу, тогда как раковые экзосомы могут помочь опухолям распространяться, подготавливая ткани к принятию новообразований до их прибытия.

В новом исследовании команда использовала особенность раковых экзосом, заставляющую белки на их поверхностях часто мутировать. Эти изменения можно обнаружить во время взаимодействия частицы с циркулярно поляризованным светом.

Ученые создали золотые наночастицы в форме скрученных дисков, которые могут захватывать частицы своей центральной полостью. Белки на захваченных экзосомах, погруженные в полость, могут усиливать или уменьшать интенсивность обратного сигнала в зависимости от их формы.

Расположенные вдоль крошечных каналов микрофлюидного чипа, золотые полости захватывали экзосомы из плазмы крови и выявляли различные сигнатуры между образцами, предоставленными здоровыми участниками исследования и пациентами с раком легких.

Микрофлюидные чипы, названные чипами CDEXO, могут различать определенные мутации рака легких, помогая врачам принимать решения о лечении, нацеленные на доминирующие мутации по мере их изменения.

По словам авторов разработки, новый способ диагностики рака легких с помощью забора крови оказался в 10 раз быстрее и в 14 раз чувствительнее предыдущих методов.

Исследователи предполагают, что чип CDEXO сначала будет использоваться вместе с традиционными методами диагностики. По мере развития доверия к технологии чип может использоваться для скрининга других видов рака, чтобы улучшить выявление на начальных стадиях.

Ранее ученые научились обнаруживать рак легких на ранней стадии по анализу крови.