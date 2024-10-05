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Космические путешественники смогут питаться астероидами, выяснили ученые

IJA: один астероид сможет кормить участника космической миссии до 17 тыс. лет

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NASA/Goddard/University of Arizona

Канадские ученые из Западного университета обнаружили, что астероиды могут стать сырьем для производства пищи во время космических экспедиций. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Astrobiology (IJA).

Предыдущие изыскания показали, что космические корабли для путешествий в отдаленные части Солнечной системы или за ее пределы не смогут вместить достаточно еды для поддержания жизни экипажа.

В новом исследовании команда предложила использовать съедобные продукты питания из бактерий, выращенных путем скармливания микроорганизмам материалами с поверхности близлежащих астероидов.

Ученые подсчитали, сколько астероидного вещества потребуется для поддержания жизни команды корабля в ходе длительного космического перелета. В качестве ориентира они использовали астероид Бенну.

Астероид Бенну состоит из пород, пригодных для микробной переработки. Расчеты показали, что этого астероида хватило бы для обеспечения бактериальной пищей одного человека в худшем случае в течение 600 лет, а в лучшем случае — 17 тыс. лет.

Исследовательская группа признала, что идея использования астероидов в качестве удобрения для производства биомассы все еще находится на очень ранних стадиях.

Ученые отметили, что необходимо провести множество испытаний такой биомассы, чтобы убедиться, что она не будет токсичной. Они добавили, что изменчивый состав астероидов тоже может стать проблемой.

Ранее исследователи обнаружили новую угрозу для здоровья космонавтов.

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