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Российские ученые нашли способ защитить здания от обрушения в холодном климате

В ПНИПУ разработали метод укрепления фундаментов построек на промерзших почвах

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Ученые Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали комплекс мер для защиты конструкций, обеспечивающих устойчивость зданий в регионах с холодными зимами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, около 40% территории Российской Федерации подвержены сезонному промерзанию. Оно приводит к увеличению объема грунтов и ухудшает работу подпорных стен, которые предназначены для предотвращения перемещения грунта и удержания его от обрушения на перепадах высот.

Это может стать причиной деформации и возможного обвала инженерных сооружений и зданий.

Ученые Пермского Политеха нашли способ решить проблему разрушения стен из-за увеличения грунта от промерзания.

Исследования показали, что наиболее характерные и часто встречающиеся виды повреждений – горизонтальное смещение стен и трещины в их конструкциях.

Для снижения негативного влияния морозного вспучивания на подпорные сооружения в ПНИПУ рекомендуют использовать устройство теплоизоляции, заменять грунт засыпки на непучинистый (например, твердые глины или скальную породу) и обеспечивать исправную работу дренажных систем.

В Пермском Политехе считают, что предложенная методика поможет предотвратить негативное влияния промерзания грунта на поддерживающие конструкции.

Ранее российские ученые приблизились к разгадке происхождения жизни.

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