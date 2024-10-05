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Судмедэксперт рассказал, когда на теле умершего появляется трупная зелень

Врач Кульбицкий: трупная плесень на теле появляется на второй день после смерти

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По процессу гниения можно определить давность смерти человека. Обычно первые признаки процесса разложения появляются уже в течение первых суток после смерти, а трупная плесень появляется на второй день, об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

«В период от 24 до 48 часов трупная зелень появляется в подмышечных впадинах и области живота, а на вторые-третьи сутки она охватывает большую часть тела. С четвертых суток до недели кожа становится грязно-зелёного цвета, на ней отчетливо видна венозная сеть, а тело становится дряблым», — рассказал врач.

Внешние факторы, такие как высокая температура и влажность, инфекционные заболевания у умершего ускоряют процесс.

«А вот в жарком и сухом климате, где испарение влаги происходит быстрее, может развиться процесс мумификации. Если тело человека находилось во влажной среде, при отсутствии или недостатке воздуха, в том числе в текучей воде, то можно зафиксировать так называемый жировоск. Это своеобразное жировое вещество, которое покрывает трупы. В таких условиях гниение не происходит, а трупы как бы консервируются, покрываясь жировой пленкой», — отметил врач.

Подробнее о том, как определяют время смерти по глазам, насколько быстро начинается процесс гниения, что такое жировоск и когда он образуется на трупе — в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».

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