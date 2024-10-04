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Названа ягода, укрепляющая сердце и сосуды

Sabah: смородина улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

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Pixabay

Смородина помогает устранить воспалительные процессы в кишечнике, а также снижать риск развития болезней сердца и гипертонии. Об этом сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на исследование ученых Чичестерского университета.

По словам ученых, смородина богата антоцианами — пигментными растительными веществами, которые способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного (окислительного) стресса в кишечнике. Экстракт смородины также улучшает кровообращение — он способен повысить эффективность кровотока в основных артериях на 45%.

Исследователи дополнительно подчеркнули способность смородины укреплять стенки кровеносных сосудов и повышать их эластичность. Такой эффект способствует нормализации повышенного кровяного давления.

Кроме того, исследование показало, что смородина богата калием и линолевой кислотой. Калий отвечает за нормализацию сердечного ритма и регуляцию давления, а линолевая кислота укрепляет иммунитет, улучшает функционирование мозга и ускоряет обменные процессы в организме, помогая худеть.

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