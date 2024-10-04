Назван заменитель сахара, защищающий от воспаления и рака желудка

Ученые из Института Лейбница (Германия) обнаружили, что подсластитель тауматин может снижать воспаление в желудке человека, а также уничтожать бактерию Helicobacter pylori, провоцирующую рак. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Chemistry.

Чтобы оценить противовоспалительные свойства тауматина, ученые провели ряд экспериментов на клеточных линиях человека и свиньях. Они обнаружили, что этот сахарозаменитель в процессе переваривания высвобождает горькие пептиды (вид органических веществ), которые стимулируют секрецию кислоты в клетках желудка человека и подавляют воспалительные реакции.

Для того, чтобы узнать больше о противовоспалительном действии обнаруженных пептидов, команда ученых сначала исследовала, как клетки желудка реагируют на добавление белков Helicobacter pylori. Бактерия H. pylori может вызывать воспалительные заболевания и рак желудка. В отличие от многих других бактерий, она способна выживать в чрезвычайно кислом пищеварительном соке, нейтрализуя его.

Воздействие H. pylori вызывало высвобождение провоспалительного интерлейкина 17A в тестируемых клетках. Однако после их обработки одним из производимых тауматином пептидов активность возбудителя воспаления снижалась на 89,7%.

Ученые подчеркнули, что концентрации пептидов, протестированные в исследовании, основаны на количестве, которое может быть получено при употреблении коммерчески доступных таблеток подсластителя.

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