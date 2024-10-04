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Найден способ «обучить» иммунную систему бороться с раком яичников

CR UK: вакцина OvarianVax обучит иммунную систему бороться с раком яичников

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Depositphotos

Ученые из Оксфордского университета разработали вакцину OvarianVax, которая может обучить иммунную систему выявлять и уничтожать злокачественные клетки на самых ранних этапах развития рака яичников. Об этом сообщает Британская организация по исследованию рака — Cancer Research UK.

Рак яичников считается одной из самых опасных форм онкологических заболеваний у женщин. По статистике, около двух третей пациенток уходят из жизни в течение года после постановки диагноза. Каждый год в Великобритании выявляют примерно 7500 новых случаев этого заболевания, что делает его шестым по распространенности видом рака среди женщин в стране.

В рамках борьбы с данным заболеванием британские ученые разработали вакцину OvarianVax. Исследователи проанализировали белки, обнаруженные в ранних стадиях раковых клеток, и выделили те, которые наилучшим образом активируют иммунную систему и эффективно уничтожают опухолевые клетки в лабораторных условиях. Вакцина OvarianVax действует на основе этих белков и «обучает» иммунитет самостоятельно справляться с раком.

Научный коллектив отметил, что механизм действия OvarianVax схож с таковым у вакцины против вируса папилломы человека, которая, как ожидается, поможет устранить рак шейки матки.

Сейчас лабораторные исследования находятся на заключительном этапе. После их завершения ученые перейдут к клиническим испытаниям на людях. В первую очередь вакцину хотят протестировать на женщинах с высоким генетическим риском рака яичников.

Ранее ученые точно определили тысячи вариантов генов, связанных с «женским» раком.

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