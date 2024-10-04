Названы заболевания, которые можно подхватить в спортзале

Использование тренажеров и свободных отягощений в спортивном зале может привести к заражению чесоткой и педикулезом, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко.

«Такие заболевания, как чесотка и педикулез, передаются контактным путем. Остерегайтесь подголовников и зону скамьи, где происходит контакт волос. Вошь достаточно активный паразит, особенно быстро она перемещается на чистые и сухие волосы. Ручки тренажеров, перекладины грифов и гантелей тоже под угрозой. Чесоточный клещ «любит» поражать зону межпальцевых участков и запястий у заболевшего, а вне тела человека он живет несколько суток», — рассказала врач.

По ее словам, пик активности у чесоточного клеща приходится на вечер и первую половину ночи, поэтому посещение тренажерного зала в ночные часы повышает риски заражения, если в одном месте оказались здоровый человек и больной чесоткой.

«Кроме того, другими самыми распространенными инфекциями кожи в зоне тренажеров являются грибковые (стригущий лишай или микроспория, микозы), вирусные (вульгарные бородавки, контагиозный моллюск) и бактериальные (импетиго) инфекции. Риски кожных инфекций связаны с тем, что микроорганизмы «любят» теплые, влажные места, — такие как потные покрытия тренажеров. Любые повреждения кожи нарушают целостность кожного барьера, за счет чего микроорганизмы легко преодолевают его», — рассказала врач.

Чтобы защитить себя от нежелательных заболеваний кожи, необходимы простые меры безопасности. Нужно защищать места повреждения кожи, носить одежду с длинными рукавами и штанинами, мыть руки до и после тренировки и использовать личное полотенце, которое можно стелить на поверхности тренажера или антисептики для обработки поверхностей.

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