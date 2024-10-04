Найдено природное соединение, защищающее от туберкулеза

Ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что соединение растительного происхождения под названием BPD-9 может эффективно уничтожать возбудителей туберкулеза у людей. Результаты исследования опубликованы в Applied and Environmental Microbiology (АЕМ).

Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха) представляет собой микобактерию, ответственную за развитие туберкулезной инфекции. Она обладает сложной структурой клеточной стенки, которая обеспечивает ей стойкость к кислотам, щелочам, спирту и различным химическим веществам. Существующие протоколы антибиотикотерапии для борьбы с туберкулезом также требуют постоянного пересмотра, так как M. tuberculosis быстро вырабатывает устойчивость к используемым медикаментам.

В ходе исследования ученые искали новые антибиотические препараты против M. tuberculosis, которые бы действовали даже на лекарственно-устойчивые штаммы. Их внимание привлек сангвинарин — природное соединение с антимикробными свойствами, извлекаемое из цветущего растения, произрастающего в Северной Америке.

Ранее сангвинарин использовали для лечения животных, но для человека он оказался высокотоксичным. С применением принципов медицинской химии, исследователи разработали более безопасное антибактериальное соединение на основе сангвинарина.

Новая версия сангвинарина, получившая название BPD-9, продемонстрировала способность уничтожать штаммы M. tuberculosis, устойчивые ко всем антибиотикам первой линии. Также BPD-9 был эффективен против нереплицирующихся и внутриклеточных форм бактерий. BPD-9 активен исключительно против патогенных микобактерий из рода M. tuberculosis и не нарушает человеческий микробиом. По словам ученых, такое свойство может сделать его полезным в борьбе с другими микобактериями, вызывающими тяжелые легочные инфекции.

Ранее ученые нашли антитело, защищающее от всех видов возбудителя COVID-19.