Британские ученые нашли следы второго астероида, погубившего динозавров

Гипотеза об исчезновении динозавров в результате падения астероида нашла новое подтверждение. Но теперь ученые полагают, что астероидов было не один, а два, пишет Daily Mail.

Ученые из Университета Хериота Уотта обнаружили доказательства того, что второй разрушительный космический камень упал на Землю в то же время, около 66 млн лет назад. Он имел диаметр около 500 метров и врезался в земную кору недалеко от современного побережья Гвинейской Республики в Западной Африке.

Первые свидетельства его существования были обнаружены в 2022 году, а теперь исследователи получили новые сейсмические изображения впадины глубиной около девяти километров в высоком разрешении в 3D, которые подтвердили их подозрения.

По словам доктора Уисдина Николсона, астероид прилетел с северо-восточной стороны под углом от 20 до 40 градусов. Скорость падения оценивается в 72 000 км/ч.

1 октября сообщалось, что американские ученые обнаружили древнее морское дно на глубине свыше 400 километров под поверхностью Земли. Предполагается, что уплотнение в мантии образовалось в результате субдукции — процесса погружения одной тектонической плиты под другую.

Ранее астрономы развеяли слухи о приближении к Земле «второй Луны».