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Стало понятно, откуда в головы шизофреников приходят «голоса»

Ученые смогли объяснить появление «голосов в голове» у больных шизофренией

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Shutterstock

Ученые смогли объяснить появление «голосов в голове» у больных шизофренией — всему виной сбои в некоторых цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковые системы мозга. Об этом пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале PLoS Biology.

«Носители шизофрении часто «слышат» звуки и голоса без наличия реальных аудиовербальных стимулов. Проведенное нами исследование показало, что подобные пациенты теряют способность различать реальность и фантазию в результате появления сбоев в некоторых цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковые системы мозга», — объясняют ученые.

Группа китайских нейрофизиологов под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Чжана Чэня обследовала группу из двух десятков больных шизофренией, из которых половина жаловалась на «голоса в голове», а вторая половина — нет.

Замеры указали на различия в работе двух наборов цепочек нейронов, ответственных за моторные и сенсорные регионы мозга. Так, у части больных мозг оказался слабо способен к фильтрации сенсорной информации.

До этого стало известно, что первый за 50 лет новый класс лекарств против шизофрении спасет жизни миллионов людей.

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