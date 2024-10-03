Развеян миф о безвредности электромобилей для экологии

Ученые из Университета Турку (Финляндия) обнаружили, что в среднем водители электромобилей оставляют больший углеродный след, чем лица, которые владеют бензиновыми или дизельными автомобилями. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS CLIMATE.

Исследователи опросили почти четыре тысячи финнов об их образе жизни, привычках, частоте использования общественного транспорта, месте проживания и наличии автомобиля для оценки углеродного следа каждого добровольца.

Углеродным следом называют совокупность всех выбросов углекислого газа, произведенного прямо или косвенно в результате деятельности. Способность углекислого газа удерживать тепло повышает среднюю температуру поверхности Земли, что провоцирует засухи, пожары и другие природные катаклизмы.

Результаты показали, что у тех, кто владел автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, в среднем образовывалось 8,05 тонны CO2 или эквивалентных парниковых газов в год. Водители электромобилей оставляли несколько больший углеродный след, производя 8,66 тонны вредных выбросов в год.

Исследователи предположили, что более значительный углеродный след владельцев электромобилей может быть во многом обусловлен их более ярким образом жизни — любовью к покупкам, путешествиям и развлечениям. Ученые также установили, что семьи с электромобилями, как правило, имеют высокий доход. По этой причине их общий углеродный след находится на уровне выше среднего.

Ранее европейские ученые заявили, что изменение климата усилило разрушительные пожары.