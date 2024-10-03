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Врач подтвердил связь между злоупотреблением порно и эректильной дисфункцией

Daily Mail: злоупотребление порно может вредить потенции

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Чрезмерное увлечение порнографией может привести к снижению чувствительности, затрудняя достижение и поддержание эрекции у мужчин. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Дональд Грант, получивший образование в Университете Бристоля.

Врач объяснил, что в умеренных количествах мастурбация и просмотр порно помогает снизить стресс, улучшить качество сна и настроение, однако злоупотребление таким контентом может стать «вредной привычкой» и вызвать эректильную дисфункцию.

По мнению Гранта, ключевой проблемой выступает рост популярности порнографии. Согласно недавнему опросу, проведенному организацией Ofcom, занимающейся контролем за СМИ, половина взрослых жителей Великобритании имеют доступ к графическим материалам в интернете. Доктор Грант связывает это с ростом числа случаев эректильной дисфункции.

Нездоровое увлечение порнографией и мастурбацией может привести к снижению чувствительности половых органов к стимуляции, из-за чего мужчине становится сложнее достигать и поддерживать эрекцию. Кроме того, интенсивная сексуальная активность, которая транслируется на экране, может стать для психики привычной. Это способно привести к снижению интереса к сексу с реальными партнерами.

Доктор добавил, что временный отказ от порно может помочь восстановить чувствительность. Также, по словам Гранта, не существует строгих правил или рекомендаций относительно того, как часто люди должны заниматься мастурбацией в рекреационных целях.

Ранее было установлено, как просмотр порно влияет на отношения.

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