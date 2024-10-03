Найден ключевой ген, связанный с раком крови

Ученые из Чикагского и Техасского университетов установили, что мутации в гене TET2 могут привести к неправильной упаковке ДНК, что приводит к развитию злокачественных заболеваний крови и мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Рак крови, или лейкемия, — это группа тяжелых онкологических заболеваний, которые поражают кроветворные органы и вызывают изменения, из-за которых в крови резко увеличивается количество лейкоцитов. Постепенно они вытесняют здоровые клетки крови и накапливаются в различных тканях и органах, нарушая их работу.

Точная причина лейкемии неизвестна. Считается, что определенную роль играет сочетание факторов окружающей среды и генетических факторов.

Ключевое значение в развитии рака крови может иметь ген TET2. Американские ученые обнаружили, что он играет важную роль в регуляции метилирования РНК, что, в свою очередь, сказывается на экспрессии генов и структуре упаковки ДНК. Мутации в TET2 способны нарушить данный процесс, что может привести к неправильной конформации хроматина и способствовать образованию злокачественных опухолей, особенно в кровеносной системе и нервной ткани.

Исследование показало, что TET2 отвечает за изменения в РНК, связанные с белком MBD6. Он регулирует организацию хроматина — нуклеопротеид, составляющий основу хромосом. Сбои в этом механизме провоцируют клеточный хаос, связанный с развитием рака. Эксперимент на клетках людей, страдающих лейкемией, подтвердил эту гипотезу — способность раковых клеток создавать MBD6 приводила к их уничтожению.

Ученые предполагают, что их открытие может послужить основой для создания лекарства, способного уничтожать раковые клетки с мутациями в TET2. Также исследования открывает новые направления в терапии неонкологических заболеваний, связанных с неправильной работой этого гена.

Ранее был найден ген, от которого зависит тяжесть редкого рака легких.