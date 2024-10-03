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Ученые выяснили, какие яблоки самые полезные

Frontiers: в органически выращенных яблоках больше полезных бактерий

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Ingram Images/Global Look Press

Ученые из Грацского технического университета (Австрия) установили, что в органических яблоках больше полезных бактерий, чем в традиционно выращенных. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

Исследователи провели анализ микробиома обычных (из супермаркета) и свежих органических яблок, применив метод амплификации генов и количественную полимеразную цепную реакцию (используется для быстрого измерения количества определенной ДНК, кДНК или РНК). Дополнительно ученые проанализировали микробный состав кожуры, мякоти, семечек и чашечки в нижней части плода, где формируется цветок.

Результаты показали, что каждое яблоко содержит в себе уникальные бактериальные сообщества, которые различаются в зависимости от части фрукта и метода его выращивания. При этом разные части яблока заселены различными бактериальными сообществами. Также выяснилось, что в традиционно выращенных яблоках (обработанных синтетическими удобрениями и ядохимикатами) разнообразие и равномерность распределения бактериальных сообществ были ниже, чем в органических.

Не зависимо от способа культивирования, бактерии, обнаруживаемые в яблоках, в основном принадлежали к четырем ключевым группам — Proteobacteria (80%), Bacteroidetes (9%), Actinobacteria (5%) и Firmicutes (3%). В яблоках, которые были выращены традиционным способом, исследователи выявили серьезные изменения в бактериальном составе. В частности, до 40% бактериальных родов и порядков в таких фруктах могли трансформироваться. Особенно выраженным было увеличение числа микроорганизмов, способных потенциально оказать отрицательное воздействие на здоровье человека.

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