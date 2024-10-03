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Названо новое опасное последствие диабета и ожирения

Liver Cancer: диабет и ожирение могут привести к рецидиву рака печени

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Осака Метрополитен (Япония) установили, что ожирение и сахарный диабет повышают риск повторного возникновения раковых опухолей печени после удаления. Результаты исследования опубликованы в журнале Liver Cancer.

Ученые сосредоточились на анализе состояния здоровья пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Это рак печени, который часто возникает по причине инфекционного гепатита. После хирургического удаления злокачественной опухоли существует высокий риск рецидива.

Известно, что ожирение и диабет повышают риск развития гепатоцеллюлярной карциномы. Однако их влияние на тяжесть заболевания и длительность ремиссии заболевания остается неясным.

Исследователи проанализировали медицинские данные 1644 пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, которым выполнили резекцию печени. Затем информацию о наличии у испытуемых диабета и ожирения сопоставили с риском негативных послеоперационных исходов. Оказалось, что эти патологии значительно повышают вероятность рецидива рака печени. При ожирении через два года после операции риск возрастает в 1,5 раза, а при диабете — в 1,3 раза. Через пять лет — в 3,8 и два раза соответственно.

Авторы исследования считают, что полученные данные помогут выявлять рецидивы рака на ранней стадии и разрабатывать эффективные методы лечения. Контроль веса и уровня сахара в крови также может стать важной стратегией лечения гепатоцеллюлярной карциномы.

Ранее ученые нашли способ защитить печень от рубцевания.

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