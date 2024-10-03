В РАН подтвердили перенос запуска биоспутника с мышами и дрозофилами

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов подтвердил, что запуск биологического спутника «Бион-М» №2 перенесли на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы готовимся к запуску «Бион-М» №2, который у нас полетит в марте следующего года», — сказал директор ИМБП.

О переносе запуска спутника в августе сообщал ТАСС. Предполагалось, что пуск «Бион-М» №2 пройдет 1 сентября 2024 года. На аппарате планировали отправить в космос для исследования 75 мышей, полторы тысячи мух дрозофил, растения и микроорганизмы.

Предыдущий спутник «Бион-М» №1 вывели на орбиту в 2013 году. Продолжительность полета составила 30 дней. Тогда в космос отправились 45 мышей, 8 песчанок, 15 гекконов, а также улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы.

25 сентября ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 20 спутников системы широкополосного доступа в интернет Starlink. Космический шаттл запустили с базы США SLC-4E утром 25 сентября. Спустя час после взлета спутники отделились от второй ступени ракеты и вышли на орбиту.

Ранее в Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении.