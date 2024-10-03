Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РАН подтвердили перенос запуска биоспутника с мышами и дрозофилами

Директор ИМБП РАН Орлов подтвердил перенос запуска спутника «Бион-М» на 2025 год

close
Freepik

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов подтвердил, что запуск биологического спутника «Бион-М» №2 перенесли на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы готовимся к запуску «Бион-М» №2, который у нас полетит в марте следующего года», — сказал директор ИМБП.

О переносе запуска спутника в августе сообщал ТАСС. Предполагалось, что пуск «Бион-М» №2 пройдет 1 сентября 2024 года. На аппарате планировали отправить в космос для исследования 75 мышей, полторы тысячи мух дрозофил, растения и микроорганизмы.

Предыдущий спутник «Бион-М» №1 вывели на орбиту в 2013 году. Продолжительность полета составила 30 дней. Тогда в космос отправились 45 мышей, 8 песчанок, 15 гекконов, а также улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы.

25 сентября ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 20 спутников системы широкополосного доступа в интернет Starlink. Космический шаттл запустили с базы США SLC-4E утром 25 сентября. Спустя час после взлета спутники отделились от второй ступени ракеты и вышли на орбиту.

Ранее в Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами