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Ученые научились выявлять «спящих» возбудителей смертельной пищевой инфекции

NatComms: разработаны антитела, обнаруживающие листерии в состоянии спячки

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D. Wall/University of Wyoming

Французские ученые из Национального института сельскохозяйственных исследований (INRAE) научились находить вызывающие листериоз бактерии, когда те находятся в спячке. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Листериоз — одна из самых тяжелых форм пищевой бактериальной инфекции, чья летальность доходит до 30%. Его вызывает бактерия Listeria monocytogenes, которая повсеместно распространена в окружающей среде.

Эти патогены способны входить в состояние гибернации, становясь невидимыми для стандартных проверок в больнице и пищевой промышленности. Затем листерии вновь могут пробудиться, создав угрозу для здоровья.

Тесты обнаружения, обычно используемые для проверки отсутствия микробов в больницах или агропродовольственной промышленности, основаны на микробном росте, т. е. лабораторном выращивании микроорганизмов из проверяемого образца. Если в процессе культивирования не появляются микроорганизмы, образец считается безопасным.

В новом исследовании команда ввела листерии в состояние гибернации с помощью воды. Оказалось, что при переходе в спячку микроб теряет первоначальную форму и становится круглым. Несмотря на утрату защитной клеточной стенки, микроорганизм адаптируется к окружающей среде, модифицируя свою мембрану и вырабатывая специфические белки.

Ученые разработали антитела, способные находить неактивные бактерии L. monocytogenes, ориентируясь на производимые ими вещества. В перспективе это позволит разработать специальные тесты для выявления скрытых патогенов.

Ранее исследователи нашли в кишечнике электроток, привлекающий опасные микробы.

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