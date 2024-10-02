Ученые опровергли обнаружение мегаструктур внеземных цивилизаций в Млечном Пути

Британские ученые из Лестерского университета опровергли предыдущие сообщения астрономов об обнаружении в нашей галактике Млечный Путь объектов, которые могут быть мегаструктурами технологически развитых внеземных цивилизаций — так называемыми «сферами Дайсона». Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Сфера Дайсона — гипотетическая мегаструктура, которая могла бы окружить звезду и напрямую использовать ее энергию. Эта идея была впервые предложена физиком Фрименом Дайсоном в 1960 году.

Летом 2024 года международная научная группа заявила, что нашла в Млечном Пути по меньшей мере семь звезд, которые могут быть оснащены подобными конструкциями. На это указывали необычные инфракрасные сигналы, исходившие от светил.

Астрофизик из Лестерского университета Эндрю Блейн раскритиковал гипотезу коллег и выдвинул свое объяснение, согласно которому астрономов ввело в заблуждение фоновое излучение пыльных галактик.

Пыльные галактики плохо видны в оптическом диапазоне из-за затемняющих их облаков частиц. Однако они очень яркие в инфракрасном свете, который проходит через пылевые оболочки.

Если такая галактика случайно оказывается за звездой, которую рассматривают астрономы, ее излучение создаст сигнал, похожий на сигнатуру сферы Дайсона.

Блейн добавил, что не отрицает возможность существования инопланетных мегаструктур, однако не хочет, чтобы ученые использовали данные космических наблюдений ради спекуляций и сенсационных заявлений.

Ранее ученые предположили, что развитые внеземные цивилизации могут создавать компактные черные дыры в качестве неисчерпаемых источников энергии.