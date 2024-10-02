Ученые раскрыли тайну «Девушки с жемчужной сережкой» Вермеера

Нидерландский музей Маурицхёйс в Гааге совместно с научной организацией Neurensics изучил мозговую активность людей во время созерцания знаменитой картины «Девушка с жемчужной сережкой» голландского живописца XVII века Яна Вермеера. Исследование обнаружило особые нейронные процессы, приковывающие внимание человека к полотну, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам представителей Neurensics, проект стал первым в своем роде измерением неврологической реакции на произведения искусства с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результаты показали, что «Девушка с жемчужной сережкой» вызывает у зрителя особый неврологический феномен, названный «устойчивой петлей внимания». Он проявляется в желании рассматривать картину, переводя взгляд от одной точки фокуса к другой. В случае с произведением Вермеера это глаза героини, ее губы и непосредственно сережка.

Измеряя мозговые волны, ученые также обнаружили, что наибольшей стимуляцией подвергается предклинье — часть мозга, отвечающая за сознание и личную идентичность.

Исследователи сравнили реакцию мозга при взгляде на подлинник и на ее репродукцию. Оказалось, что эмоциональное воздействие оригинала на зрителя было в 10 раз сильнее по сравнению с копией. Эффект подтвердился в ходе проверки на 10 добровольцах.

Нейробиологи отметили, что хотели бы повторить исследование для других шедевров мирового искусства, включая «Мона Лизу» Леонардо да Винчи.

Ранее ученые обнаружили точное отображение невидимых атмосферных процессов на шедевре Ван Гога «Звездная ночь».