Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну «Девушки с жемчужной сережкой» Вермеера

Mauritshuis: обнаружены области мозга, заставляющие смотреть на шедевры живописи

close
Johannes Vermeer, Meisje met de parel, ca. 1665

Нидерландский музей Маурицхёйс в Гааге совместно с научной организацией Neurensics изучил мозговую активность людей во время созерцания знаменитой картины «Девушка с жемчужной сережкой» голландского живописца XVII века Яна Вермеера. Исследование обнаружило особые нейронные процессы, приковывающие внимание человека к полотну, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам представителей Neurensics, проект стал первым в своем роде измерением неврологической реакции на произведения искусства с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результаты показали, что «Девушка с жемчужной сережкой» вызывает у зрителя особый неврологический феномен, названный «устойчивой петлей внимания». Он проявляется в желании рассматривать картину, переводя взгляд от одной точки фокуса к другой. В случае с произведением Вермеера это глаза героини, ее губы и непосредственно сережка.

Измеряя мозговые волны, ученые также обнаружили, что наибольшей стимуляцией подвергается предклинье — часть мозга, отвечающая за сознание и личную идентичность.

Исследователи сравнили реакцию мозга при взгляде на подлинник и на ее репродукцию. Оказалось, что эмоциональное воздействие оригинала на зрителя было в 10 раз сильнее по сравнению с копией. Эффект подтвердился в ходе проверки на 10 добровольцах.

Нейробиологи отметили, что хотели бы повторить исследование для других шедевров мирового искусства, включая «Мона Лизу» Леонардо да Винчи.

Ранее ученые обнаружили точное отображение невидимых атмосферных процессов на шедевре Ван Гога «Звездная ночь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами