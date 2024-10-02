Ученые заставили растения вырабатывать животные аминокислоты

Китайские ученые из Чжэцзянского университета нашли способ производить вещества животного происхождения внутри растений. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Команда разработала метод производства креатина, карнозина и таурина — питательных веществ, которые обычно создаются в организмах животных и используются в качестве добавок в спортивном питании.

Способ основан на вживлении в растения синтетических модулей, генерирующих нужные элементы. Эта технология уже помогла вывести салат с пептидными компонентами, снижающими потерю костной массы.

В новом исследовании ученые усовершенствовали модули, позволив им кодировать не только нужный продукт, но и молекулы, используемые для его создания.

Специалисты испытали синтетические модули на табаке Бентама (Nicotiana benthamiana) — близком родственнике обычного табака. Табак Бентама часто используют в качестве модельного организма в биологических экспериментах.

Испытания показали, что модифицированное растение производит 2,3 микрограмма пептида креатина на грамм растительного материала.

Пептид карнозина был получен с применением модуля для карнозина и другого модуля для одной из двух аминокислот, используемых для построения пептида β-аланина. Хотя β-аланин естественным образом содержится в N. benthamiana, его концентрация невелика, поэтому объединение модулей увеличило производство карнозина в 3,8 раза.

Опыт по производству таурина оказался неудачным и вызвал сбой метаболизма в растении.

По словам ученых, результаты демонстрируют эффективную структуру по получению сложных животных питательных веществ в растениях.

Ранее исследователи сумели получить из кустов табака Бентама компоненты смесей для кормления младенцев.