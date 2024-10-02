Ученые нашли способ повысить успеваемость студентов с помощью смартфонов

Американские ученые из Университета Южного Иллинойса нашли альтернативу полному запрету на использование смартфонов студентами колледжей во время учебы. Оказалось, что короткие перерывы, в ходе которых учащимся можно проверить свои устройства, помогают лучше сосредоточиться на занятиях. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Education (FIE).

В течение учебного семестра специалисты экспериментально оценивали эффективность таких технологических перерывов, длившихся одну, две или четыре минуты соответственно.

В ходе исследования ученые также вводили двухнедельные периоды, когда студентам полностью запрещалось использовать и даже прикасаться к своим телефонам во время занятий. Результаты показали, что технологические перерывы длительностью в минуту оказались наиболее эффективным решением.

Специалисты также обнаружили, что на занятиях с минутными перерывами средние результаты тестов студентов оказались самыми высокими. По словам ученых, учащиеся меньше отвлекались, что позволило им сосредоточиться на материале и заработать больше баллов.

Ранее исследователи узнали, как запрет на смартфоны в школе влияет на детей.