Эпидемия детского ожирения охватила все континенты, выяснили ученые

Ученые из Медицинского колледжа Шмидта Университета Флориды Атлантик установили, что с 1990 года распространенность избыточного веса и ожирения среди детей почти удвоилась во всем мире, затронув все континенты. Результаты исследования опубликованы в журнале The Maternal and Child Health Journal (MCHJ).

Ученые проанализировали медицинские данные о заболеваемости ожирением по всему миру. Результаты показали, что в Южной Европе (также в Греции, Италии и Испании) от 10 до 15% детей страдают этим заболеванием. В Восточной Европе темп роста несколько замедлен, но распространенность ожирения может вскоре сравняться с таковой в южной части континента.

На глобальном уровне почти 50% детей с избыточным весом до пяти лет проживает в Азии, а около 25% — в Африке. В Латинской Америке примерно 20% детей в возрасте до 20 лет имеют лишний вес. Многие развивающиеся страны испытывают двойное бремя: одновременно существуют проблемы с избытком массы тела и недоеданием среди детского населения.

Ученые также установили, что избыточный вес и ожирение у детей в США достигли уровня эпидемии и начинают принимать масштаб пандемии на мировом уровне. Эти состояния ведут к гипертонии, повышенному риску диабета второго типа и нарушениям липидного обмена, что, в свою очередь, способствует развитию метаболического синдрома.

У взрослых избыточная масса тела увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, заболеваний печени, обструктивного апноэ сна, артрита и некоторых форм рака, которые теперь чаще диагностируют у более молодых людей.

Ранее был назван единственный способ избавления от скрытой формы ожирения.