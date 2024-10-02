Названы продукты, облегчающие симптомы рассеянного склероза

Для облегчения симптомов рассеянного склероза нужно употреблять противовоспалительные продукты. К ним относятся овощи, ягоды, оливковое масло, цельное зерно, злаки, бобовые, рыба и птица. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Адриенн Кастильо, медицинский сотрудник Центра здоровья мозга при Университете Раша (США).

Рассеянный склероз — это воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток. Это нарушает проведение нервных импульсов в головном и спинном мозге, в связи с чем слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение и другие симптомы.

В настоящее время лекарства от рассеянного склероза нет. Однако замедлить прогрессирование заболевания и облегчить симптомы можно с помощью специальной диеты, богатой противовоспалительными продуктами. По словам Кастильо, в их число входят зеленые листовые овощи, кабачки, цветная капуста, болгарский перец, авокадо, орехи, ягоды, фасоль, цельные злаки, рыба (не жареная), птица и оливковое масло первого отжима.

Питание при рассеянном склерозе предполагает употребление пяти-шести порций фруктов и овощей в день. Молочные продукты следует употреблять только в умеренных количествах. Также следует избегать продуктов, вызывающих воспаление, — красного и жирного мяса, сливочного масла, сахара, соли, выпечки, фастфуда, готовой еды и сладостей.

Ранее были названы симптомы, предсказывающие тяжесть рассеянного склероза.