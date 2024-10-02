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Исследователи нашли десятки районов с тысячами неизвестных растений

NewPhyt: обнаружены 33 региона, где произрастают 100 тыс. неоткрытых видов флоры

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Ernesto Lopez Albert/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Королевских ботанических садов Кью выявили 33 «темных пятна» по всему миру, где находятся не менее 100 тыс. неописанных видов растений. Исследование опубликовано в научном журнале New Phytologist (NewPhyt).

По словам специалистов, участки с неизвестной науке флорой расположены на разных континентах.

Большинство из них находятся в Азии, где 22 области перечислены как требующие дальнейшего исследования, включая остров Суматра, восточные Гималаи, Ассам в Индии и Вьетнам.

В Африке были идентифицированы Мадагаскар и Капские провинции Южной Африки, в то время как Колумбия, Перу и юго-восточная Бразилия были выделены в Южной Америке.

Во многих странах, где встречаются эти «темные пятна», возможности для формальной идентификации видов ограничены. Исследователи заявили, что надеются, что анализ вдохновит на будущее сотрудничество между научными институтами и местными жителями по всему миру.

Специалисты отметили, что неоткрытые виды растений могут способствовать обнаружению новых лекарств, биотоплива и других инноваций.

Ранее ученые нашли древние неизвестные деревья из тропических лесов Антарктиды.

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