Ученые выявили самую хитрую и безопасную тактику создания сплетен

Ученые из Университета Нью-Мексико установили, что сплетни «с ноткой» беспокойства о благополучии другого человека чаще воспринимаются окружающими как забота, а не как осуждение. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Social Psychology (JESР).

По словам ученых, во многих компаниях сплетни выступают неотъемлемой частью трудовой жизни. Но такое занятие может быть рискованным делом, поскольку репутация сплетника в офисе может серьезно навредить социальному статусу.

Исследователи обнаружили, что существует уловка, помогающая сплетникам создавать лучшее впечатление о себе. Она заключается в ложном беспокойстве о благополучии объекта слухов. Такая хитрая технология предполагает подмену набора слов для сплетни с сохранением целевой информации.

В исследовании с участием 770 добровольцев обоих полов испытуемым предложили рассмотреть два сценария создания сплетен. Основой обоих служила фраза «Кейт в последнее время слишком много тратит. Она с трудом оплачивает счета по кредитной карте». После этого к основной фразе присоединялась добавочная, выражающая беспокойство («Если бы я мог ей помочь») или критика («Как глупо»).

Результаты показали, что участники исследования оценили «злобных» сплетниц как менее заслуживающих доверия и социально одобряемых. Негативные сплетни, распространяемые с озабоченностью, эффективно вредили репутации целевых лиц женского пола, одновременно защищая репутацию сплетниц. Также было установлено, что мужчины считали женщин-сплетниц более привлекательными в романтическом плане, когда те распускали сплетни под видом заботы.

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