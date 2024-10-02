Ученые нашли потенциальную причину развития псориаза

Ученые из Университета Бата (Великобритания) предположили, что псориаз может быть вызван сбоем в гормоне, ответственном за регулирование уровня железа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее в основном кожу. Обычно псориаз проявляется образованием красных, сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен и воспалением. Хотя ученые не могут точно сказать, по какой причине возникают обострения, считается, что у людей с псориазом кожа производит слишком много клеток, которые накапливаются, вызывая зудящие высыпания.

По мнению британских ученых, причина псориаза может заключаться в некорректной работе гормона, ответственного за регулирование уровня железа. Исследователи объяснили, что железо необходимо для транспортировки кислорода по кровеносной системе организма и поддержания здоровья кожи. Однако когда в коже вырабатывается слишком много железа, этот компонент может усиливать воздействие ультрафиолетового излучения и вызывать избыточной рост кожных клеток.

В ходе экспериментов на мышах стало ясно, что «вина» за перепроизводство железа лежит на гормоне гепсидине, который контролирует, сколько железа всасывается из пищи и выделяется в организм. У здоровых людей гормон вырабатывается исключительно в печени, но у пациентов с псориазом он также присутствует в коже.

Исследователи предположили, что регуляция уровня гепсидина может принести облегчение людям с псориазом. Чтобы разработать новые, эффективные стратегии лечения этого заболевания, нужны дополнительные исследования.

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