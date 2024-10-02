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Оказалось, что еда является одной из главных ценностей китайцев

МГУ им. Ломоносова: еда входит в число главных ценностей в жизни китайцев

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты экономического факультета МГУ им. Ломоносова сравнили ценности русских и китайцев, попросив их назвать три слова, которые ассоциируются с чем-то важным в жизни. Оказалось, что у представителей азиатской культуры «еда» встречается гораздо чаще, чем у россиян. Эти данные могут лечь в основу ИИ-ассистентов для переговоров между двумя странами, об этом «Газете.Ru» рассказали в МГУ им. Ломоносова.

Россия и Китай в последние годы испытывают существенное укрепление двусторонних отношений, которое выражается, в частности, в интенсификации торговых, культурных, научных и многих других связей. Все это повышает важность балансировки межкультурных различий, увеличивает актуальность и востребованность научных исследований, которые помогали бы представителям двух культур лучше понимать друг друга и легче выстраивать диалог.

Ученые провели опрос более 800 россиян и 500 китайцев. Их попросили назвать три слова на родном языке, которые у них ассоциируются с самыми важными вещами в жизни. В результате было обнаружено много общего. Например, и у русских, и у китайцев семья оказалась в первой тройке самых популярных слов. Но есть и отличия. Так, «еда» у китайцев встречается на порядок чаще. У русских такое же аномальное отличие получилось для слова «мир». У китайцев так же в первой десятке слов есть «мобильный телефон», а у россиян его почти нет.

По словам ученых, стоящие за этими словами смыслы определяют основные отличия в ценностях двух культур.

«Если акцентировать в информационном поле отличающиеся слова, люди двух разных культур будут ссориться. И, напротив, если усиливать смыслы, которые появляются с одинаковой частотой, – это будет создавать фон взаимного доверия. Результаты анализа могут лечь в основу алгоритма ИИ-ассистента для переговоров, который будет выбирать слова, которые помогут укрепить доверие между культурами», — рассказал «Газете.Ru» доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Денис Андреюк.

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