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Ученые выяснили, в какой стране у подростков чаще всего появляются прыщи

ВJD: немецкие подростки чаще других страдают от акне

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Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Пекинского союза в Китае обнаружили, что распространенность акне выше всего среди немецких подростков. Обладатели самой чистой кожи схожего возраста проживают в Румынии. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Dermatology.

Ученые проанализировали данные о заболеваемости акне в 204 странах мира за 2021 год. Объектами исследования стали подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 24 лет.

Результаты показали, что с 1990 года почти во всех странах угревую болезнь стали диагностировать чаще. Также выяснилось, что обладателями самой проблемной кожи являются немецкие подростки — акне страдают почти 16% от общего числа. Чистой кожей также не могут похвастаться молодые люди в Португалии и Люксембурге. Показатель подростковой заболеваемости акне в этих странах составил 15,02% и 15,34% соответственно.

Наименьшая распространенность угревой болезни была зарегистрирована в Румынии — прыщи выявили у 5,07% всех подростков.

В Америке распространенность прыщей также была невысокой — они встречались всего у 8,36% подростков. Еще лучше кожа оказалась у российских детей и молодежи (акне у 6,29% исследуемой когорты), у подростков в Казахстане (6,18% с угревой болезнью), Пакистане (6,81%), Латвии (6,35%), Беларуси (6,25%), Польше (5,35%), Болгарии (5,54%) и Венгрии (5,23%).

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