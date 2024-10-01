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Ученые обнаружили древнее морское дно на глубине свыше 400 км

Science Advances: в 400 км под корой Земли обнаружили древнее морское дно

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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.' class="item-image" loading="lazy">
Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Американские ученые обнаружили древнее морское дно на глубине свыше 400 км. Их статья опубликована в Science Advances.

Исследователи из Мэрилендского университета в США обнаружили уплотнение на глубине 410-660 км под поверхностью Земли. По их мнению, уплотнение в мантии образовалось в результате субдукции — процесса погружения одной тектонической плиты под другую. Изначально предполагалось, что погружающиеся в мантию тектонические плиты относительно быстро перерабатываются, как бы растворяясь без следа. Тем не менее, открытие позволило считать, что некоторые океанические плиты могут останавливаться на полпути при погружении в мантию и частично сохраняться на протяжении миллионов лет.

Теперь ученые намерены продолжить исследование других участков океанических плит, чтобы создать более полную карту древних зон субдукции и углубить знание о влиянии тектонических процессов на уже сформировавшуюся внутреннюю структуру Земли и современные геологические структуры.

До этого ученые выяснили, как спасти Землю от опасных астероидов с помощью ядерной бомбы.

Ранее ученые выяснили, сколько воды скрыто в недрах Земли.

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