Американские ученые обнаружили древнее морское дно на глубине свыше 400 км. Их статья опубликована в Science Advances.

Исследователи из Мэрилендского университета в США обнаружили уплотнение на глубине 410-660 км под поверхностью Земли. По их мнению, уплотнение в мантии образовалось в результате субдукции — процесса погружения одной тектонической плиты под другую. Изначально предполагалось, что погружающиеся в мантию тектонические плиты относительно быстро перерабатываются, как бы растворяясь без следа. Тем не менее, открытие позволило считать, что некоторые океанические плиты могут останавливаться на полпути при погружении в мантию и частично сохраняться на протяжении миллионов лет.

Теперь ученые намерены продолжить исследование других участков океанических плит, чтобы создать более полную карту древних зон субдукции и углубить знание о влиянии тектонических процессов на уже сформировавшуюся внутреннюю структуру Земли и современные геологические структуры.

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