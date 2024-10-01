Ученый из Гарварда доказал, что яйца не повышают холестерин

Употребление в пищу большого количества яиц, вопреки распространенному мифу, не приводит к росту уровня «плохого холестерина» в крови, заявил докторант Гарвардского университета Ник Норвиц, который в течение месяца съел 720 яиц, чтобы развенчать миф. Результатами эксперимента ученый поделился на своем YouTube-канале.

Перед началом исследования, Норвиц выдвинул гипотезу, согласно которой поедание яиц не повышает холестерин, а напротив: снижает число липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Чтобы доказать свое предположение, ученый ежедневно съедал две дюжины яиц.

Спустя месяц докторант заявил, что не заметил никаких негативных последствий своей диеты. Более того, замер показал, что количество ЛПНП в его организме снизилось на 18%.

По словам ряда специалистов, уменьшение уровня ЛПНП может быть связано с работой печени, которая при большом потреблении яиц снижает выработку таких липопротеинов.

До этого гастроэнтеролог Татьяна Жаровская посоветовала людям с высоким холестерином ограничить в своем меню количество насыщенных жирами продуктов, включая яйца. Их рекомендуется съедать не более одного в день.

Ранее сообщалось, что в России примут новые меры по сдерживанию цен на яйца.