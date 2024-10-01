Ученые научились определять биологический возраст человека по клеткам за щекой

Ученые из отдела вычислительной биологии и науки о данных компании Tally Health (США) совместно с коллегами из университета Эдинбурга (Великобритания) создали инструмент CheekAge, позволяющий оценивать темпы биологического старения по клеткам эпителия щек. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Aging.

По словам ученых, люди стареют с разной скоростью. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к более медленному старению, в то время как возрастные изменения в организме других проявляются раньше.

Некоторые факторы образа жизни, такие как стресс, плохой сон, неправильное питание, курение и алкоголь, ускоряют старение. Они оставляют след в геноме в виде эпигенетических меток. Поэтому скорость старения на молекулярном уровне можно оценить, изучив эпигеном в определенных участках генома.

За последние десять лет ученые создали несколько «эпигенетических часов», настроенных по возрасту и образу жизни людей. Большинство из них основано на анализе метилирования ДНК в клетках крови, что затрудняет сбор образцов и вызывает стресс у пациента. Новая разработка американских ученых — инструмент CheekAge, исследует эпигенетические метки, полученные из эпителиальных клеток с внутренней стороны щеки.

CheekAge уже протестировали на 1513 участниках программы Lothian Birth Cohorts (LBC) Эдинбургского университета.

Программа LBC была направлена на изучение когнитивного старения и влияния на него различных факторов.

Каждые три года у добровольцев измерялся уровень метилирования ДНК на 450 тысячах участков. Метилированием ДНК называют жизненно важные для нормальных клеточных процессов трансформации. Однако, если модификация молекулы ДНК происходит некорректно — у человека повышается риск развития заболеваний.

Эти данные использовались для развития прогностической способности CheekAge и определения риска летального исхода добровольцев. Данные о смертности были получены из Центрального регистра Шотландской национальной службы здравоохранения.

Результаты показали, что CheekAge мог определять время предполагаемого ухода из жизни точнее, чем эпигенетические часы первого поколения. Риск летального исхода по всем причинам увеличивался на 21%, когда показатель CheekAge возрастал на одно стандартное отклонение.

В будущих исследованиях ученые планируют, какие еще показатели, кроме смертности от всех причин, можно оценить с помощью CheekAge. Это может быть вероятность развития возрастных заболеваний или число так называемых «здоровых лет».

Ранее был назван продукт, укоряющий старение клеток.