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Ученые создали внешние искусственные мышцы для усиления пожилых людей и женщин

DTU: разработаны синтетические волокна, поднимающие в 200 раз больше своего веса

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Technical University of Denmark

Группа ученых из Датского технологического университета (DTU) создала искусственные мышцы для помощи ослабленным людям. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Синтетические волокна состоят из силиконовых эластомеров, сформированных в полую швейную нить. Такая форма позволяет вшивать их в обычную одежду. Канал в центре волокна заполнен проводящей жидкостью. Когда через нее проходит электроток, мышца сокращается.

По словам авторов разработки, такая нить может поднять вес, в 200 раз превышающий свой собственный.

«Мы рассматриваем окончательное решение как «поддерживающий костюм», в первую очередь нацеленный на пожилых людей, которые, получив дополнительную силу, смогут лучше справляться с домашними делами и будут нуждаться в меньшей помощи по дому.

Но мы также видим, что это решение сможет привлечь больше женщин на рабочие места, где необходим физический труд», — отметили ученые.

Исследователи намерены создать специальную одежду со встроенными мышечными волокнами. Они будут питаться энергией из портативного источника и активироваться при подъеме рук.

На начальном этапе такая экипировка должна дать человеку возможность поднимать дополнительные пять килограммов.

Ранее ученые создали искусственные мышцы для бегающих и прыгающих роботов.

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